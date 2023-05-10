電影於文化中心外牆播映測試的畫面。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

文化局長江亭玫（左）介紹將上映的電影，均為適合闔家觀賞的動畫電影。（徐佑昇攝）

基隆市文化中心先前進行修整後，市府已著手規畫一系列推廣活動，促進基隆觀光發展。基市府發言人余治明與文化局長江亭玫於10日召開「亮點政見-夏日電影院」說明記者會，市府將利用文化中心的白色外牆，作為城市大型的投影布幔，在夏季期間播放適合闔家觀賞的動畫電影，希望邀請到訪旅客與市民朋友，一同在夜間欣賞另類的基隆之美。

余治明表示，基隆海港名聞遐邇，坐落於港邊的文化中心也是本地的知名地標，為了促進基隆市的旅遊亮點提昇城市形象，迎接遊客於夏日遊賞基隆，並於觀光之餘能夠共享歡樂溫馨的親子時光，文化局特別與「采昌國際多媒體股份有限公司」合作，挑選四部適合闔家觀賞的電影，自2023年6月4日至2023年8月20日共12場次，於每周日晚間7時於基隆文化中心外牆播映。

文化局長江亭玫表示，為了帶給基隆市民及遊客不一樣的娛樂體驗，今年夏天別開生面的在基隆文化中心外牆投放電影，提供市民暑假親子同樂的新選擇，讓基隆「今年夏天很有戲」。

江亭玫指出，今年播放的電影，都是溫馨趣味，適合闔家一同觀賞的佳片，希望藉此活動，讓大眾於遊覽基隆城市景觀之餘，更能一邊欣賞電影，享受悠閒的假日親子電影時光。

其中要上映的動畫電影，包括由奧斯卡製作團隊傾力打造，內容講述超越宇宙的友情的《笑笑羊大電影：外星人來了》；由阿德曼動畫工作室出品，為了部落傾力當一次真正英雄的《石器小英雄》；由電影版阿達一族動畫團隊打造的可愛爆笑狗狗冒險《小麻煩當家》；以及爆笑的極地冒險動畫《北極戰隊》。