迎接即將到來的夏日，台灣虎航今(10)日正式開航桃園-普吉島航線，也是除了桃園-曼谷廊曼外，飛航泰國的第二條航線。桃園-普吉島航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT503，每週三、六的中午12：20自桃園機場起飛；回程航班編號IT504，每週三、六的下午16：45自普吉國際機場起飛，提供民眾最輕鬆便利的飛航服務。

為慶祝台灣虎航首航桃園-普吉島，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由泰國觀光局提供的旅行折疊包乙個，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。另外，為了表達對此航線的重視，台灣虎航董事長陳漢銘亦特別前來送機，並向泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采表達相當看好此航線後續的潛力，共同期許泰國的旅遊魅力能藉普吉島再次推波外，也歡迎兩地的觀光資源能藉直航航班相互進行交流。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「普吉島是泰國最大的海島，自然資源豐富，水上活動多采多姿，再加上眾多國際級飯店品牌進駐，是世界知名的海島度假勝地。以往沒有直飛航班，若從台北直飛曼谷再轉國內線班機前往，至少得花上7、8個小時，但藉由直航之便，只要4.5小時就可以抵達，能夠更輕鬆自在地享受這裡的碧海藍天，相信可以明顯帶動國內民眾前來普吉島的旅遊意願。」

此外，台灣虎航也於今日正式復航桃園-花卷，昨(9)日已復航桃園-旭川、本週五尚有桃園-函館即將復航，台灣虎航董事長陳漢銘也受日本岩手縣廳邀請，前往花卷機場參加復航儀式。迎接疫後旅遊市場復甦，台灣虎航積極拓展新航線，以及各航線的復飛，隨著今日首航普吉島，台灣虎航現航網布局已達26個航點、33條航線，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。