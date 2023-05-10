台中捷運今（10）日中午遭墜落的吊臂砸中車廂，導致8人受傷、1人身亡，死者是51歲的靜宜大學法律學系林姓助理教授，消息一出，讓許多校友感到不捨，發文哀悼「好難過，她是個很好的老師」，而林姓助理教授過去上課的情況也隨之曝光，一名校友指出，其上課模式屬於循序漸進，會教到同學都能理解，非常認真。

今日中午12時許，台中捷運一輛往南行駛的列車經過豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂突然倒塌，巨大的吊臂直接命中車廂，列車緊急停止疏散乘客，不幸的是，整起事件造成8人受傷、1人死亡，死者是51歲的靜宜大學法律系林姓助理教授，警方也通知其胞弟從嘉義北上認屍。

事件發生後，有靜宜大學校友在論壇《Dcard》發文哀悼，引來不少人回應，「好難過，她是個很好的老師」、「上過她一年的課，RIP」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人」、「真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「老師人很好耶！這麼一個好老師就這樣走了」、「很喜歡這位老師，老師很棒」。

事實上，過去就有校友發文詢問林姓助理教授的上課情況，一名校友認為，其上課模式屬於循序漸進，會認真教到同學都能理解，還會有分組的討論作業，只要照常繳交作業，通常都可以掌握課程內容；還有女同學直說，「只要願意學習並願意問，都很容易高分」，且林姓助教授也會提供額外加分機會，雖然作業較多，但真的能讓同學透過不斷練習有所成長。