星宇4月營收16.84億創單月新高 客運年增逾32倍 17:222023/05/10 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星宇航空（2646）公布今年4月總營收為16.84億元，創單月歷史新高，月增15％、年增1,716％。其中，客運營收14.78億元，月增14％、年增3,246％；4月貨運營收1.06億元，月減7％、年增136％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電4月營收1479億、月增1.7％ 中止連2個月下滑 和大4月營收續創同期高 宣布啟動事業群分割計畫 《生醫股》軒郁4月營收月增55.41% 衝刺母親節檔期 #星宇航空 #客運 #月增 #星宇 #月營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶雅4月營收年增16.2％ 累計前4月營收寫新高 16:032023/05/10 財經 《百貨股》全家4月營收同期最高 本月還有亮點 08:282023/05/10 財經 《熱門族群》長榮、陽明4月成績單 月增率一增一退 07:482023/05/10 財經 光隆4月營收6.22億 年月雙減 預期5月恢復成長 16:032023/05/10 財經 玉山金Q1獲利創單季新高 跨境、數位、永續金融三策略邁進 15:322023/05/09 財經 台積電4月營收 月增1.7％、年減14.3％ 14:532023/05/10 財經 世界先進4月營收 攀近七個月新高 17:532023/05/09 財經 《電腦設備》通訊產品拉貨＆車用助攻 和碩4月營收雙增 16:492023/05/10 財經 《半導體》家登4月營收近半年低 續積極備貨及布局全球 10:582023/05/10 財經 廣華-KY4月營收轉正成長 看好H2將大幅優於H1 11:132023/05/10 財經 勤凱4月營收月增近2成 18:122023/05/09 財經 《半導體》易華電4月營收登今年高 Q2估溫和復甦 08:082023/05/10 財經 遠雄港首季每股賺0.84元 看好台商回流商機 10:352023/05/10 財經 森崴能源4月營收 月增1倍、年增近8成 23:022023/05/09 財經 森崴能源4月營收月增1倍、年增近8成 19:102023/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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