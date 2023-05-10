中信上櫃ESG30經理人張嘉祐表示，不同於一般的上櫃指數與上櫃30指數，上櫃ESG 30指數納入ESG篩選機制，根據統計，觀察該指數自2018年12月底至2023年2月24日區間走勢，上櫃ESG 30指數年化報酬率高達21.4％，勝過上櫃30指數17％、上櫃指數16.9％、台灣加權指數16.4％。

此外，上櫃ESG30指數不僅具爆發力，也兼具收益力。根據統計，自2019年起，每年均穩定配息3％以上，2019年為6.1％，2020年5％，2021年5.5％，2022年為3.2％，配息殖利率相較上櫃指數、台灣加權指數、富櫃50指數來得優。

張嘉祐表示，「中信上櫃ESG 30」將於成立日起滿180個日曆日(含)後進行收益分配的評價，預計首次配息評價落在今年12月，換言之，現在正在募集的中信上櫃ESG 30，剛好幾乎能參與今年的企業配息。

張嘉祐表示，中信上櫃ESG30採半年配息制，首次配息評價預計落在今年12月，收益來源主要來自現金股息與已實現資本損益，但根據公開說明書規定，若基金評價日的淨值低於發行價格時，基金不得分配已實現資本損益，不過帳上若有現金股息仍可發放。

整體而言，張嘉祐指出，因上櫃市場股本較小、股性較為活潑，透過ESG機制剃除黑名單、打分數，更能提升其戰力，也促使上櫃ESG的爆發力、收益力都較一般上櫃指數來得優，換言之，中信上櫃ESG30不但為台股市場增添不同色彩，更期望透過ESG篩選機制，帶給投資人收益力、爆發力及保護力。

由中國信託投信攜手櫃買中心、臺灣指數公司、台北大學共同合作推出的「中信上櫃ESG30（00928）」即日起至5月11日募集，為國內首檔以ESG為題的上櫃ETF。