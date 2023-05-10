台中市南屯區文心南路上建築工地今天拆除固定式起重機（塔吊）時，不慎造成吊臂掉落砸中捷運車軌，導致車廂損毀及乘客1人死亡、8人受傷重大公安事故；經查該肇災營造廠齊裕營造公司為國內十大建商興富發公司旗下子公司，近5年共發生7件重大工安事故，顯示該公司工安管理不善，勞動部將責成各勞動檢查機構對其承攬工地全面檢查。

經查該肇災營造廠齊裕營造公司為國內十大建商興富發公司旗下子公司，近5年共發生7件重大工安事故，光這7個工地違反職安法就開罰371萬，顯示該公司工安管理不善，勞動部將責成各勞動檢查機構對其承攬工地全面檢查。另為防止類似災害發生，職安署也要求設有塔式起重機工地應確實依照安全作業標準程序施作，並管制人員進出；各勞動檢查機構即日起亦將針對設有塔式起重機工地全面檢查。

勞動部於第一時間即指派職安署中區職業安全衛生中心主任李文進率員到場檢查，除已依法勒令停工，並將視調查結果，依職業安全衛生法予以嚴處。