民進黨台北市議員林延鳳揭露，至今已落幕7年多的「2016年世界設計之都」，市府至今竟仍委外辦理該活動官網維運業務，歷年耗資金額逾348萬，而網頁更新內容乏善可陳，單日點閱竟僅56人次，形同燒錢的「蚊子網站」。對此，文化局回應，後續將檢視設計之都網站與本局網站整併介接之可行性，以豐富網站內容。

林延鳳指出，「2016年世界設計之都」官網今年編列27萬元維運，並於上月底對外招標，經調閱資料後發現，當年耗資約106萬所建置的網站，多年來又耗費約242萬維運，共計348萬元花費在已經落幕的活動官網維運。相較之下，2017年世大運官網已於2020年3月下線，2009年聽障奧運、2010年台北花博等國際指標活動，也都未有如此「禮遇」。

而依照文化局與國際工業設計協會（Icsid）簽訂之2016世界設計之都計畫主辦城市協議，須於WDC計畫期間結束後，也就是2016年12月31日，確保網站持續運作最少10年。

林延鳳質疑，2018年該活動主辦的墨西哥城、2014年的南非開普敦，閉幕至今也都未逾十年，卻皆已找不到活動官網，不知是國際組織對台北市的差別待遇，還是郝市府當年議約時，並未就此據理力爭，歷任市府也未向議會說明，以致於在狂燒11億舉辦活動後，讓後手繼續承接348萬的爛攤子，把市民都當「盤子」。

林延鳳批評，文化局既然耗費公帑，也應對網站妥善維管，然查閱「最新消息」，去年僅9篇更新，平均一個月更新不到一篇外，以去年度維管費用98萬計算，形同一篇價值「破十萬」，內容乏善可陳下，4月27日單日點閱數僅56人次，比文化局公務員少，是名副其實的「蚊子網站」。

文化局回應，北市申請2016世界設計之都，按照國際工業設計協會所公告之申辦文件，於辦理後維運網站10年，以持續推廣設計概念。成功申辦後即依協議辦理，以遵守國際間約定，至於其他主辦城市活動結束後對網站有不同的營運情形，則予以尊重。

文化局說明，近年資訊安全日趨重要，為提高網站的資安等級，故編列預算用於作業系統更新升級、資安漏洞排除、網站定檢及無障礙標章2.1AA等級等。文化局近年也持續進行網站及作業系統整併美化及便民，後續將檢視設計之都網站與本局網站整併介接之可行性，以強化資安強度，並豐富網站內容。