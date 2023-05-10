校園經過學生長年累月的使用後，許多廁所及運動場逐漸出現老舊、損壞狀況，桃園市教育局今年斥資上千萬元，補助12校改善老舊廁所、14校改善運動場。民代表示，許多學校建置多年，空間及設備顯得老舊，甚至有些出現破損情形，不過市府經費有限，許多學校提出修繕申請卻遲未能等到補助。

教育局盤點，112年度老舊廁所改善計畫補助經費為2057萬元，總計補助12校，將針對管線破裂、堵塞、漏水、功能不良等優先改善，保障學童的基本衛生需求和安全；老舊運動場改善計畫補助經費約4300萬元，共補助14所學校 ，以改善運動場面層老舊劣化、跑道PU顆粒磨損嚴重的學校。

學校運動場跑道有磨損，向教育局提出運動場跑道及戶外綜合球場改善計畫。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

教育局坦言，目前有提出老舊廁所修繕需求的學校共59校，所需總經費約需3億元，有運動場修繕需求的學校共41校，所需總經費約需2.8億元，由於每年經費有限，因此市府收到申請後會至現場勘查，再依學校狀況做評估，嚴重者列為優先補助學校。

校園中的老舊廁所天花板出現壁癌狀況，待教育局改善。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

教育局表示，像是老舊廁所的部分，有些學校的廁所功能性都正常，只是外觀、配置較為老舊，才提出申請希望能翻新，一樣會受理申請，不過補助的順序會以有破損、損壞者為優先。

以八德區為例，就有許多間學校的廁所、運動場待改善，市議員許家睿指出，市府經費有限，每校廁所修繕需花費80至100萬元不等，運動場跑道修繕更需高達8、900萬元，是筆相當龐大的支出，因此他在會勘過多所學校後，直接向中央爭取相關補助，目前替八德區大成、瑞豐及大安國小爭取到老舊廁所改善補助、大忠和大安國小爭取到運動場改善補助，盼能提升學校教育環境的安全。