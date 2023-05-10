餐飲業迎來強勢復甦，瓦城泰統集團放眼國際，於今日宣布啟動30500計劃，將以「深耕台灣，布局全球」核心策略為基礎，除持續於台灣積極展店，以美國市場作為全球布局首站，目標將在2030年達到全球30個品牌、500家店，台灣第一東方餐飲集團邁向全世界。

2023年首季瓦城泰統集團展現優異經營成果，首季EPS達4.84元超越2022全年，四月營收年增超過63％，繳出亮眼成績單。趁勝追擊，瓦城集團將加速拓展台灣市場版圖，本年預計開出18家新店，包含9家時時香、4家瓦城、2家非常泰、1家1010湘，還有7月首次插旗台中的樂子the Diner，以及預計第四季亮相的全新泰式餐飲品牌，集團店數目標雙位數成長達158家。

東方餐飲囿於食材種類繁多、烹調工序複雜、廚藝難以複製等高難度挑戰，而具有難以連鎖化及規模化的進入門檻。以美國市場爲例，在高達5萬家東方菜系餐廳中僅有極少數連鎖品牌，其中6200家泰式餐廳更是遲遲未見任何單一品牌規模化。東方餐飲連鎖化的如此高進入障礙，正是瓦城集團多年來積累的核心競爭力。透過食材規格化、廚房管理科學化、廚師培訓系統化，瓦城集團打造出全球唯一「東方爐炒連鎖化系統」，能成功複製任何東方菜系並予以規模化。

坐擁全球獨一無二的強大實力，瓦城集團展開全球布局30500計劃，以美國為首要海外市場，2024年第二季預計於洛杉磯開出首店，目標為2030年全美達100間店以上。

瓦城泰統集團加速器5.0是集團於疫情期間的提前佈建，成爲30500計劃的堅實地基，首先是將於2024年4月初正式啟用、達5千多坪的「全球研發中心」，其充沛的研發動能將支持集團未來的多品牌發展策略，資源運籌中心及物流中心能服務高達500家店的營運相關需求，廚藝學院及食品安全中心也將持續確保集團的人才培訓及讓消費者都能安心用餐的安心餐廳承諾。日後全球其他市場的醬料，也將由「全球研發中心」直接供應。

其次為將於2023年10月份開始運營的「西螺蔬菜研發中心」，直接設在台灣最優質蔬菜的產地源頭，和在地農民共同研發改善從種植到收割的最適工序，在地進行清洗及切割處理等前置作業後，再直送到全台所有門店，也是集團對節能減碳的社會責任貢獻一己之力。

數位轉型部分，集團於2021年成立「快食尚數位股份有限公司」，作爲集團開發探索所有產業科技應用的先遣部隊，從QRcode點餐到「wa10」APP會員系統，自去年11月上線後已有將近50萬會員，為集團引流導客增添強勁動力。除了就既有功能及會員數據分析的持續完善，之後也會負責引進機器人到集團各店，確保整體營運流程的順暢及服務效率的提升。

最後，繼2023年初投資樂子the Diner之後，集團下的「台灣第一餐飲股份有限公司」將持續關注並發掘更多小而美的優質餐飲品牌，灌注集團高效的後勤服務，導入科學化及系統化的流程與財務管理機制，結合深厚的百貨商場網絡與市場資源，使其發展擴大，帶動集團多元品牌加速成長。