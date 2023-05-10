儘管第一共和銀行在FOMC會議前幾天倒閉，但在會後記者會，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）仍堅稱美國銀行體系仍具彈性且穩健。但華爾街資深策略師直言，鮑爾他們都錯了，更指美國正陷入比2008年還要嚴重的危機中，由拜登政府、聯準會搭建的「紙牌屋」正在崩潰。

外媒報導， 歐洲太平洋資產管理公司（Euro Pacific Asset Management）執行長兼首席策略師希夫（Peter Schiff）在福斯新聞節目中表示，美國經濟陷入比2008年嚴重的金融危機中。同場的還有National Alliance Securities國際固定收益業務主管布倫納（Andy Brenner），亦認同銀行業動盪離結束還很遠。

針對聯準會在銀行業不穩定的情況下，仍堅持升息1碼，希夫說，此舉是為了符合市場期待，但實際卻對打擊通膨不起作用，「對於通貨膨脹，財政政策就是房間裡的大象，我們所面臨的是巨額赤字，在聯準會減少支出以前，升息1碼毫無效果。」

希夫表示，問題在於鮑爾拒絕國會出面，也拒絕將驅動通膨的原因，歸咎於不計一切後果的政府支出。他解釋，「只要政府維持支出，通膨就會惡化，如今的金融危機就是如此，但沒人願意承認。這只是剛開始，比2008年還要糟糕，聯準會最後會降息。」

希夫指出，這幾年他不斷警告銀行可能開始倒閉，而銀行現在的崩潰正是確切原因。聯準會長年將利率維持近零的水準，金融機構大量購買價格過高的低殖利率公債、不動產抵押貸款證券以及其他貸款。

除此之外，美國聯邦存款保險公司（FIDC）的政府審計員鼓勵銀行購買長天期公債和不動產抵押貸款證券，他們給予銀行優惠的會計待遇，只要假裝持有至到期，就不必按市值計價。希夫表示，「因此整個紙牌屋都由聯準會和政府搭建，但他們卻顯得事不關己，試圖撲滅自己點燃的火，當然，火並未撲滅，反而他們不斷火上澆油。」