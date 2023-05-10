游顥出示居民掛白布條抗議照片，指增設殯儀館鄰近學校、住宅區，已造成當地居民反彈。（南投縣議員游顥提供／楊靜茹南投傳真）

竹山鎮公所向縣府申請增設殯儀館地點在延平國小旁，當地居民掛白布條抗議。（南投縣議員游顥提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員游顥要縣府民政處，不能讓竹山鎮公所在學校旁、聚落邊蓋殯儀館，以免影響居民居住品質及學生就讀環境。（楊靜茹攝）

南投縣議員游顥等人針對竹山鎮公所向縣府申請第13公墓增設殯儀館案，10日在南投縣議會定期會質詢民政處，游顥指鎮公所申請增設殯儀館地點在延平國小旁邊，是否符合相關法規？痛斥：「學生下課聽鐘聲，上課聽念經？」引發當地居民反彈，已掛白布條抗議，甚至發動連署，要求縣府務必重視。

民政處長林琦瑜指出，竹山鎮公所主動向縣府提出申請都市計畫第13公墓用地變更，目前程序由建設處辦理中，依《殯葬管理條例》規定，設置、擴充殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施，應距離學校、醫院、幼兒園300公尺以上，與戶口繁盛地區也應保持適當距離。

游顥出示居民抗議連署書表示，竹山鎮公所計畫增設的殯儀館鄰近學校、住宅區，已造成延平里居民、學生家長反彈，里長也發動3000名里民連署，強烈要求縣府務必重視，不能在學校旁邊、聚落旁蓋殯儀館，以免影響居民居住品質及學生就讀環境。

蔡孟娥也補充說，竹山鎮公所提出的13公墓都市計畫變更案，部分墓地變更成殯葬用地後，計畫興建的殯儀館距聚落及國小太近，加上出入的道路狹窄，一定會嚴重衝擊當地居民生活環境，要求民政處多研議。

林琦瑜強調，有關竹山鎮公所向縣府申請第13公墓增設殯儀館案，15日將在地方辦理公聽會，屆時她會前往關心，也將請竹山鎮公所確實跟民眾做好溝通，切勿影響居民居住品質及學生就讀環境。