苗栗龍騰斷橋加固工程被嫌醜又突兀 鍾東錦這樣說 18:012023/05/10 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龍騰斷橋加固工程被批違反美學。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣縣定古蹟「龍騰斷橋」加固工程，近期因為加裝銀色鋼製支架引發爭議，挨批違反美學、突兀又很醜。對此，縣長鍾東錦表示，未來古蹟修復前，應先開說明會集思廣益，減少類似爭議。 縣長鍾東錦希望未來古蹟修復前都能舉行說明會。（李京昇攝） 鍾東錦說，古蹟保固或修復過程，就像蓋房子，施工過程可能不是很好看，但是完工以後是不同樣貌，將來古蹟修復施工前，會請文化觀光局必先開說明會集思廣益，以減少類似的爭議。 另外，立委陳超明12日也邀集文化部、台鐵局、縣府文觀局等單位，在三義鄉公所舉辦公聽會表達對龍騰斷橋的關心。 #龍騰斷橋 #爭議 #加固工程 #突兀 #鍾東錦 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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