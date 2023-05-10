苗栗縣縣定古蹟「龍騰斷橋」加固工程，近期因為加裝銀色鋼製支架引發爭議，挨批違反美學、突兀又很醜。對此，縣長鍾東錦表示，未來古蹟修復前，應先開說明會集思廣益，減少類似爭議。

縣長鍾東錦希望未來古蹟修復前都能舉行說明會。（李京昇攝）

鍾東錦說，古蹟保固或修復過程，就像蓋房子，施工過程可能不是很好看，但是完工以後是不同樣貌，將來古蹟修復施工前，會請文化觀光局必先開說明會集思廣益，以減少類似的爭議。

另外，立委陳超明12日也邀集文化部、台鐵局、縣府文觀局等單位，在三義鄉公所舉辦公聽會表達對龍騰斷橋的關心。