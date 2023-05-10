《中國紀檢監察報》10日刊發〈吉林省白山市人大常委會原黨組書記、主任李宇忠嚴重違紀違法案剖析〉披露，這名正廳級領導幹部因年少成家時沒有婚房，執念於房，欲望閘門從此打開，也敗於房。

據指出，李宇忠，1962年1月生，1982年8月參加工作。1984年李宇忠參加工作第三年，遇到了一個難題——想結婚但沒有婚房。無奈之下，其岳父只得將李宇忠妻姊家裝煤和燒柴的簡易棚子騰出2／3，改建了一間十七八平方米的小平房作為婚房。岳父找木匠做了兩件家具，李宇忠家裡送來一輛自行車、一台電視機，一個新的家庭就這樣組建起來。文章指出，住簡易房、寄人籬下的經歷，成了他心中永久的痛，讓老婆、孩子住上大房子，成為李宇忠的執念。

1986年，李宇忠所在的林業局蓋職工住宅樓，他分到一套50多平方米的住房，夫妻二人心滿意足地搬進了新家。1991年，李宇忠被任命為渾江市林業調查規畫設計隊隊長，成為當時該市林業系統下屬單位最年輕的「一把手」。看到許多同級「一把手」都陸續開始換房子，他也蠢蠢欲動。李宇忠看好一套三室一廳85平方米的房子，當時售價為12萬元（人民幣，下同），可手中的錢不夠。為了達成心願，李宇忠讓妻子說服岳父，把老兩口住的70多平方米房子賣掉，幫他買下這套住房，而岳父母則搬到李宇忠原來的住處。

公開資料顯示，李宇忠後於1997年任撫松縣副縣長，2004年任撫松縣委常委、副縣長。2005年李宇忠又嫌房子太小、客廳間距太窄，在白山市買下一套160多平方米住宅。

「隨著職務的提升，我對換大房子的欲望也隨之膨脹，但工資收入卻遠遠無法滿足我的需求，於是就把手伸向了企業老闆。」李宇忠懺悔道。2006年6月，撫松縣一位建築公司老闆陳某在李宇忠親戚的引薦下到他家中拜訪，臨走時扔下一個裝有10萬元錢的紙袋。「那時很糾結，馬上就要當縣長了，千萬不能因小失大。最後還是貪欲占了上風，通過親戚送的錢應該很安全，於是就說服自己，收下了人生第一筆巨額賄賂。」事後，李宇忠為陳某聯繫了撫松縣兩個鄉鎮養老院專案，並再次收受陳某20萬元好處費。

澎湃新聞報導，這筆賄賂發生在其任職代縣長前的2個月。李宇忠於2006年8月任撫松縣委副書記、副縣長、代縣長，同年11月起任撫松縣委副書記、縣長。

2013年，李宇忠被提拔為白山市委常委、祕書長。此時的李宇忠不僅仕途上邁進了一大步，隨之而來對住大房子的渴望也愈加強烈。

〈吉林省白山市人大常委會原黨組書記、主任李宇忠嚴重違紀違法案剖析〉一文披露，160平方米的住宅已經滿足不了他的需求，他覺得樓層高、沒有電梯和天然氣，生活不方便，就又動了換房的念頭。2016年，李宇忠買下了一套260平方米樓中樓樓房，裝修過程中聽人說這房子風水不好、結構不合理，就賣掉樓中樓買下了一家公司開發的別墅。後來，李宇忠擔心別墅太張揚，又把別墅賣掉，買下一套236平方米的大平層。「超出正常生活的過高需求，單靠工資是無法滿足的，需要更多錢來實現，而這些錢從哪兒來，只能源源不斷地收取不義之財。」李宇忠悔恨道。

值得一提的是，在擔任白山市江源區委書記的2008年至2013年間，李宇忠還收下了一套位於大連的臨海住宅。

文章稱，江源區距離白山市主城區僅有十幾公里，「區裡幹部市裡住」現象比較凸出，當地幹部對江源區歸屬感不強。為改變這種現狀，剛任區委書記不久的李宇忠決定採取建機關幹部團購樓方式，把住在主城區的機關幹部，動員回江源區居住。同時，他還籌畫建設松花石文化市場，吸引外地商戶前來投資。這兩個項目推出後，引起許多商人老闆的關注，但更多人看好的是利潤大、風險低的團購樓項目，而松花石文化市場項目因投資大、風險高並不被看好。

就在此時，老熟人周某找到李宇忠，想要承攬團購樓項目。「我覺得把這個項目給他，既能收好處又能給熟人面子。」李宇忠考慮到這個項目競爭激烈，單獨走招投標程序，周某未必能得標。為達成所願，李宇忠在區委常委會上研究專案推進時，巧妙地提出「肥瘦搭配」方式，將風險低的團購樓項目和風險高的松花石文化市場項目捆綁在一起，這樣就可以名正言順地把項目交給周某。而實際上，松花石文化市場專案，李宇忠和周某事先已共同考察過，其風險遠遠低於他人預估。2010年6月，周某為感謝李宇忠的幫助，送給其一套位於大連市的價值140萬元的臨海住宅。

文章指出，李宇忠創造出來的所謂「肥瘦搭配」，表面上看是為公，給政府減輕負擔，推動地方經濟發展，實則是假公濟私，「師出有名」地把專案交給利益關係人，進而藉機斂財。2010年4月，煤老闆彭某找到李宇忠，想在江源區公安局後挨著老市場的空地蓋職工家屬樓。為將這塊地合理批給彭某，李宇忠以改造老市場為由，將職工家屬樓和改造老市場項目捆綁在一起，交給彭某。事後，彭某送給李宇忠30萬元感謝費。

2022年7月，李宇忠因涉嫌嚴重違紀違法，接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。2023年1月，李宇忠被開除黨籍、開除公職；其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。經查，2006年至2022年，李宇忠利用春節等節日及其女兒結婚時機，違規收受他人所送禮金78次共計104.5萬元；利用職務便利為他人謀取利益，收受他人財物41次共計1411.36萬元。