屏東家扶中心在母親節前夕，號召11名家友會志工進行一場「愛家服務」，花了8個小時協助家庭牆面油漆粉刷、更換床架、清掃環境整潔等，為寄養安置中的小恩預備一個足夠安全的返家環境，讓單親媽媽嘉嘉能過第一個有兒相伴的母親節。

小恩滿月後就因嘉嘉無法照顧而寄養安置，那時初為人母的嘉嘉因為年紀輕，並不懂得照顧孩子，在社會處協助下委託安置於寄養家庭，同時由家扶提供家庭處遇服務，歷經2年努力，嘉嘉總算有望在今年接回近3歲小恩。

屏東家扶社工劉怡婷一直協助嘉嘉儲備育兒能力，但嘉嘉現居生活環境卻令人憂心，因為房間總是堆滿雜物，回收物品只進不出，吃完東西的垃圾隨手就丟，黏呼呼的地板早已看不出磁磚原本顏色。

為了給將計畫返家的小恩一個適切生活環境，家扶進行愛家服務，由家扶之友會的志工協助，重新打造一個舒適、安全的家。

志工群一早就載著一車家具前往家庭，協助房間處理壁癌、補土、油漆粉刷、更換床架、清除滿屋雜物，衣物歸類，讓堆滿雜物的房間有了新面貌。其中最特別的是家友會志工羅笑民、莊士慧夫婦帶著嘉嘉一起洗刷浴室陳年汙垢、練習家務清潔技巧，令自幼缺乏母愛的嘉嘉感受到溫暖，也學習到環境維持技巧。

志工們除了協助整理環境，也不厭其煩重複教導嘉嘉如何整理、維持環境，希望嘉嘉與小恩的家可以變得更加安全、舒適。志工群的愛家服務，是小恩結束安置返家的一大助力，也是家扶送給嘉嘉一個難忘且特別的母親節禮物。