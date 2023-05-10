許多駕駛人行駛到車道縮減路段時，都會打燈併入內車道。近日有男子表示，他在國道上行駛到車道縮減路段時，選擇直行行駛到路肩上，沒想到卻被後方駕駛檢舉，讓他氣得直呼，「真的是謝謝正義魔人和我們偉大的交通法規，給我上了一課」，貼文曝光後卻遭到網友罵翻，怒轟他根本是三寶而不自知！

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享自己收到沒打方向燈的違規罰單，仔細看照片可以發現，當時原PO行駛在國道上的車道縮減路段，但他並未併入內車道，而是繼續行駛直到路段結束、直接開到路肩上，同時也沒有打任何方向燈；原PO怒轟，原來直行也算變換車道，「真的是謝謝正義魔人和我們偉大的交通法規，給我上了一課」。

一名男子行駛車道縮減路段時，選擇直行不打方向燈併入路肩，結果遭到檢舉開罰。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「笑死，三寶就是這麼無知」、「我就問你…考駕照壓線不用扣分嗎？不用再來說好嗎？真的有駕照？難怪路上一堆三寶都開在線上…」、「有跨線就要打方向燈啊！」、「要跨過任何地上標線都打個方向燈，對你來說很難嗎？就你特別」。

另外有內行人指出，該路段應是國道一號內湖段的可行駛路肩路段，雖然可於開放時間行駛路肩，不過由於地面上的標線規定，一般人應該打左轉燈併入內側車道，原PO想要行駛路肩就應該要打右轉燈，否則可能會讓後車誤會引發車禍。