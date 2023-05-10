第2家高雄入選的「沐」，為高雄在地名店。（摘自米其林官網）

米其林官方評點，位於高雄鼓山區青海路的貳哥食堂用餐空間小巧溫馨。（摘自米其林官網）

高雄「溫度計」入選米其林新餐廳，圖為「青花椒蕃茄牛肉麵」。（溫度計提供）

米其林在年度的星級餐廳發布會之前，由米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。今（10）日在台灣時間傍晚，官方公布5月共有8家包括台北、台南及高雄的餐廳新入選，其中高雄一口氣有3家店上榜，包括貳哥食堂、沐、溫度劑。

米其林官方依照慣例在每個月第二個周三，將新入選餐廳公布在《米其林指南》網站以及 APP。官方指出，2023 年五月共有8家台北、台南及高雄的餐廳新入選。每家餐廳呈現的不同美味，呈現台灣風味包容，與不斷演化的特質。

米其林官方評點，位於高雄鼓山區青海路的貳哥食堂用餐空間小巧溫馨，菜單提供口味健康的臺式家常菜，適合與朋友相聚。而其招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，甚是下飯。

第2家高雄入選的「沐」，為高雄在地名店。米其林表示，該餐廳空間簡潔雅致，切合主廚反璞歸真的料理方式，直接透過鍋煎或火烤，呈現食材的最佳狀態。菜單定期更新，在十道菜的套餐之中，包含大量在地的漢方藥材與香料，再融入臺菜、客家、原住民料理元素，令菜色帶有獨特風味。

高雄第3家入選的「溫度劑」位於岡山，米其林指出，該店只設6個座位，不設制式菜單，而採用當季新鮮食材，糅合歐陸、日本與臺灣元素，製作出由前菜到甜品、溫度與層次堆疊的美食。推薦波特菇鑲肉，還有選用海水養殖虱目魚的魚肚飯，也特別提醒讀者，該店只接受社群平台2人內的訂位。