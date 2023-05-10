在公車站牌增設座位方便等車民眾、協助跌倒濺血的路人就醫、協助房仲同仁處理「18個所有權人」的售屋手續，這些，都是信義房屋闕翊純、辜佳慧10多年秘書職涯曾經遇過的經驗。這些對客戶、同事暖心的服務，也讓闕翊純、辜佳慧今（10）日獲頒台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）「服務天使獎」。

協會秘書長洪雅齡致詞時表示，今年是服務天使獎十周年，共有89位獲獎人，平均在企業服務10.22年，不僅對企業忠誠度高，也要感謝獲獎者幕後的老闆們，甚至會替員工思考，工作生涯如何與公司連動、鼓勵員工不斷成長，共創幸福企業。

闕翊純在信義房屋年資13年半，目前在信義101店擔任分店秘書，歷年來輪調過多家分店，最令她印象深刻的一件事，莫過於去年協助一棟有18位所有權人的透天案件。闕翊純說，這棟4層樓的透天產品，共有多達18位所有權人，且每人的持分不同、每一層樓還分別出售，最後找到4位不同的買方。

不僅業務同仁第一線服務過程困難重重，好不容易成交後，闕翊純因為必須負責開立發票，但每一位所有權人在每一層樓的持分都不同，發票金額也會不同，最後，闕翊純靠著EXCEL協助計算、彙整，總共開出160張發票！讓她忍不住也笑說「真是創下紀錄了！」

信義房屋闕翊純（左）、辜佳慧獲得TCFA「服務天使獎」。（圖/信義房屋 提供）

分店秘書是第一線房仲的最大後盾，闕翊純也不忘服務社區住戶。信義房屋長期致力於與社區鄰里互動，闕翊純也曾協助分店提供「日常生活用品租借服務」，如工具箱、馬椅梯、手推車等，都免費讓社區住戶借用，甚至還會替一些住在公寓的住戶代收包裹。貼心的服務，成為信義房屋走入社區的重要幫手。

年資約11年半的辜佳慧，也有10年左右分店秘書的經驗，去年調至總公司幕僚單位，有更多機會嘗試跨部門溝通、以更全面的角度協助業務區、分店。而她在士林劍潭店擔任分店秘書期間，因店門口就是公車站牌，曾有一次，一位乘客下公車時不慎跌傷，手肘、膝蓋全被擦破皮，流了不少血，辜佳慧立刻衝出店外，將這位受傷乘客扶進店內擦藥止血、協助送醫。

今年獲頒「服務天使獎」，闕翊純、辜佳慧都謙虛地說，無論是服務客戶、同仁，都是份內應該做的事。但她們也都說，不同於一般刻板印象的文職秘書工作，在信義房屋擔任秘書，因為是與人有關的產業，有更多機會學習，包括如何與人溝通、了解房地產基礎知識、帶領新進的秘書人員等，「穩定中還能獲得大大成就感」，希望透過此次獲獎，回頭檢視過往經歷，未來能持續精進、服務更多對象，一起讓信義房屋成為更被信任的企業。