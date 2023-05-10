台中捷運今天遭附近工地工安意外波及，一位搭捷運的靜宜大學助理教授死亡，教育部長潘文忠深表遺憾，同時也向罹難者及家屬表達深切哀悼之意，教育部已於第一時間與校方進行聯繫，並會提供後續一切必要支援與協助。

另外，在這起事件中，有一名傷者為國小學童，潘文忠也請國教署已請國教署與台中市教育局保持密切聯繫，持續關心學童狀況，並提供校方與家屬必要協助。