巴基斯坦發生嚴重政治爆亂，前總理伊姆蘭•汗(Imran Khan)在前往高等法院開庭時，被武警綁走。伊姆蘭汗的「正義運動黨」(簡稱PTI)呼籲支持者發起全國抗議，在一天之內，巴基斯坦各地立即出現各種暴亂，警民衝突嚴重，已出現致命事件，並有上千人遭警方拘留。

半島電視台(Aljazeera)綜合報導，在伊姆蘭汗被綁走後幾小時，警方承認是國家問責局(National Accountability Bureau)的指示，把伊姆蘭汗帶到總部接受訊問。因為事涉重大，所以審判不能公開。

伊姆蘭汗的支持者完全接受這種說法，PTI黨高級幹部庫雷希 (Shah Mahmood Qureshi) 表示，在前總理週二被捕後，該黨的領導層正在努力會見伊姆蘭汗。他說：「我們繼續號召 PTI的支持者起身反抗，包括家庭工人、市井小民，眾多的巴基斯坦人民起走上街頭，和平抗議這種違憲行為。讓我說得很清楚，我們永遠不會屈服於這些黑暗勢力，並將永遠為真納的巴基斯坦而戰。」

伊姆蘭汗的PTI黨要求群眾上街，理性抗議，但憤怒的群眾燒了一個軍官的家。(圖/美聯社)

其實也不用PTI號招，在伊姆蘭汗被帶走之後，群眾就主動開始抗爭與遊行，並徒步走向首都伊斯蘭馬巴德。隨著人群愈來愈多，巴斯基坦政府切斷了國內主要的網路，包括臉書、IG、推特、YouTube都出現禁止訪問。

巴基斯坦的英文大報《新聞》稱，伊姆蘭汗被捕，是巴基斯坦近代歷史上最大的腐敗醜聞之一。

社論寫道「伊姆蘭汗是一位受歡迎的領導人，但這並不是巴基斯坦歷史上第一次有受歡迎的領導人被捕。」

伊姆蘭汗是前板球運動員，之後進軍政治，他主要獲得底層民眾的支持，但是與傳統的巴基斯坦政治世族與軍方關係較遠。另一方面，這是一場明顯的政治鬥爭，在伊姆蘭汗掌權時，他以反腐的名義，逮捕了當時的反對黨領袖納瓦茲謝里夫(Nawaz Sharif)，之後納瓦茲謝里夫在 2022 年的不信任投票中，成功罷免伊姆蘭汗，並推上自己的弟弟夏巴茲謝里夫(Shehbaz Sharif)當上總理，現在的舉動顯然是政治報復。

新的發展是，PTI秘書長奧馬爾 (Asad Umar) 被捕，目前也不知原因。警方表示，近 1,000 人在巴基斯坦旁遮普邦被捕。警方稱，他們逮捕了來自945 名違法者和不法分子，這些人搗毀公署，造成 130 名行政人員受傷。