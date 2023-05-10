藝人小S徐熙娣二女兒Lily 10日到創世基金會台東院幫植物人過母親節，捐出義賣所得。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

藝人小S徐熙娣二女兒Lily 10日到創世基金會台東院幫植物人過母親節，捐出義賣所得。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

藝人小S徐熙娣二女兒Lily 10日到創世基金會台東院幫植物人過母親節，捐出義賣所得。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

母親節將至，藝人小S二女兒Lily今天與國際蘭馨協會人員到創世基金會台東院幫植物人過節，捐出義賣所得33.5萬元，她為院內植物人媽媽別上康乃馨時見對方流淚，她同樣激動落淚。

13年前阿美因動脈瘤破裂呈現植物人狀態，當時為了就醫方便祖孫三代在台東馬偕醫院旁租了不到5坪鐵皮屋居住，就近照顧，母親因勞累多次病倒，最後經轉介將阿美送到創世羅東院。母親為了探望阿美，每個月不辭辛勞從老家騎機車、搭客運再轉火車到羅東， 2014年創世台東院落成，便將阿美轉回台東願就近安養。

歷經疫情3年母女終於見面，老母親不斷撫摸在床上的女兒阿美，告訴女兒近年來老家發生的事，不捨地說「見一次、少一次」，在場為之動容。

小S二女兒Lily許韶恩偕同國際蘭馨協會人員幫院內植物人媽媽、女兒切蛋糕過母親節，當她幫1名植物人媽媽別上康乃馨時，植物人媽媽流出淚水，Lily也禁不住落淚，她說，看到這名媽媽有反應，她激動又感動。

國際蘭馨交流協會表示，為支持創世3月底即發起流體兔公益拍賣，並邀請小S的3位女兒親自創作，透過競標拍賣募得新台幣33.5萬元捐給創世，協會也捐出7萬元。

常年為偏鄉植物人服務的創世台東院表示，目前台東院安養50名院民，到宅服務逾90個植物人家庭，植物人服務365天不能斷，邀請各界定期小額捐款，幫助植物人。