台中捷運列車今日中午行經豐樂站時，路邊正在施工的高樓，工程吊臂掉落，貫穿車廂造成1死8傷嚴重事故。各縣市捷運周邊建案施工情形也引發社會關注，對此，桃園大眾捷運公司派員巡查沿線可能威脅機捷軌道安全的任何危險因子並進行預防性清除，掌握沿線周邊41處建案，納入重大工安巡檢重點，定期定時查詢回報。

針對中捷捷運遇上工安意外，桃捷公司總經理莊英震表示遺憾，同時指示工安、運務等相關處室，立即派員巡查沿線可能威脅機場捷運軌道安全的任何危險因子，並進行預防性清除。尤其沿線41處建案施作、吊車吊掛機械、大型建案海報懸掛飄浮等，全都一一掌握，並拍照記錄下來，作為查察依據。

桃捷公司說明，除地面巡檢外，也強化列車上司機員回報機制，若發現沿線軌道有異物，或車前方視線內出現異狀，須提高警覺立刻回報，維護人車安全。

桃捷表示，經地面及軌道上雙重巡檢，目前回報無任何危害列車及軌道的異物入侵。莊英震也要求，針對沿線這41處建案現埸，納入重大工安巡檢重點，定期定時查詢回報。

根據《大眾捷運系統兩側禁建限建辦法》規定，大眾捷運系統高架與地面段路線，自捷運結構體外緣或圍籬、側牆外緣起算向外6公尺以內，為禁建範圍，據了解桃捷公司掌握的沿線41處重點建案，皆在6公尺外。