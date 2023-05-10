法務部調查局10日舉行今年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，銷燬各類毒品89箱、總重量279公斤182.15公克，其中大麻毒品銷燬量首次超過海洛因毒品，顯見大麻毒品危害程度日益嚴重。

調查局表示，自1993年起依規定設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物之檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

全國獲案毒品證物公開銷燬儀式由法務部長蔡清祥主持，並與調查局長王俊力、台北市環保局副局長邱一流、木柵垃圾焚化廠長梁金龍等人共同啟動銷燬程序。（調查局提供)

調查局說，今年全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共計銷燬各類毒品重量達279公斤182.15公克，總箱數89箱。為維護毒品運送安全，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車；台北市、新北市警局、國道公路警察局沿途警戒，配合調查局北機站及督察處警衛組人員，全程執行安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品之裝卸運送。

調查局指出，本次銷燬之毒品中，大麻毒品銷燬總重量首次超過海洛因毒品，再從調查局去年收案保管獲案毒品種類重量來看，大麻毒品總重量較前年增加422％，並占去年全年收案獲案毒品總重量88％，顯見大麻毒品危害程度日益嚴重。

今天的全國獲案毒品證物公開銷燬儀式由法務部長蔡清祥主持，並與調查局長王俊力、台北市環保局副局長邱一流、木柵垃圾焚化廠長梁金龍等人共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在台高檢檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會祕書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳等共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。

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