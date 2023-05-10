不少人煮飯時為了增加食物風味，會加入許多種調味料，但小心加太多恐傷身。營養師彭逸珊分享6種減脂期也能吃的調味品，分別是黑胡椒粒、義式香料、泡菜、味噌、白胡椒粉、和風柚子醬。此外衛福部也提供健康烹飪方法，幫助民眾吃得開心又健康。

營養師彭逸珊在臉書粉專提到，烹調時盡量少用調味料，但有時若只用鹽巴醬油，肯定會讓覺得無聊，因此列出6種減脂期也安全的調味品，例如醃肉時適合用黑胡椒粒提味、義式香料用於氣炸蔬菜、泡菜可直接食用或炒肉片、味噌則適用於煮湯或烤味噌鮭魚、白胡椒粉用於湯品提味、和風柚子醬適合搭配沙拉。

彭逸珊也提到，除了以上6種調味品外，天然辛香料也有助於提味，比如大蒜、洋蔥、辣椒、八角、薑、蔥、九層塔、花椒等，或是味道比較重的食材，像是蝦米、香菇、檸檬，添加進菜餚能幫助味道更有層次，視覺上色彩豐富，也能提升食慾。

衛福部也曾在分享健康烹調小秘方，指民眾若想健康飲食，要把握高纖、低油、低糖、低鹽的飲食原則，烹飪時選用天然食物，減少過度烹調與調味，利用烤、蒸、燉等方式保持食物原有鮮味，另外最好選擇植物性的好油，每日用量2至3湯匙，烹飪時也可利用醋或檸檬、蘋果、鳳梨、蕃茄等水果的特殊酸味，增加食物風味，或使用香菜、草菇、海帶、洋蔥、香草等味道強烈的蔬菜，增添食物的美味。