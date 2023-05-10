中天新聞台2020 年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院宣判中天勝訴，撤銷NCC 不予換照的處分，全案仍可上訴。前台北市議員羅智強也在臉書發文高喊，NCC主委陳耀祥滾下台，立刻讓中天復台。

中天於 2020 年6月8 日提交換照營運計劃書，向NCC申請換照，但遭NCC突襲性方式，20天前才通知舉行聽證，中天在聽證會召開前曾經3次聲請閱卷，然而除了中天自己提出的資料外，NCC一律拒絕閱卷。中天於12 月 2 日提行政訴訟，歷時兩年多審理，北高行今日判決，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。

羅智強也立刻在臉書發文，「狂喜！中天勝訴了！陳耀祥滾下台，立刻讓中天復台！」並表示「中天電視必須復台，新聞自由必須捍衛」。不少網友也在留言區表示，「中天電視回52台！」、「遲來的正義」、「連十敗還不賠錢下台，這是啥官啊，納稅錢是養這種人的喔！」但有人擔心「他們會利用上訴繼續拖」。