根據衛福部110年調查，乳癌是國人十大癌症死因之一，死亡率年增10.2%，比其他癌症都要高；世界衛生組織（WHO）2020年報告也指出，全球每年約有68.5萬名女性死於乳癌。美國衛生機構昨（9）日宣布，女性應從40歲開始接受乳癌乳房X光攝影篩檢，比過去建議的年齡提早10年。

根據美國有線新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》報導，由美國衛生部任命、由獨立專家群組成的「美國預防工作小組」（U.S. The Preventive Services Task Force）9日發布聲明，建議40至74歲女性每兩年進行一次乳房X光攝影檢查。該小組成員之一、塔夫茨大學醫學院教授黃柏成（John Wong）說，40多歲女性罹患乳癌的比例每年增加2%，速度驚人，降低篩檢年齡可以多挽救約20%的生命。

報導指出，非裔女性在40歲前罹患乳癌的風險高於白人女性，死亡率也較高。不過這項降低篩檢年齡的建議屬於預防醫學範疇，不適用於已經做過乳房切片檢查、確診乳癌或高風險的女性，這些人應該尋求醫生的意見。

此外，該建議也尚未針對擁有「緻密性」乳房（dense breast）、或缺乏足夠乳房組織的婦女，是否應接受超音波或核磁共振攝影作為補強措施，給予明確的指示。緻密性乳房指的是脂肪組織比例較低、結締組織（connective tissue）較高，使一般乳房X光檢查的能力下降，但通常這些婦女也較有可能罹患乳癌。

黃柏成表示，目前尚未有足夠證據，可以證明超音波或核磁共振攝影對緻密性乳房的利弊。他呼籲醫學界加速研究，讓更多婦女的健康獲得保障。

文章來源：Women should start screening for breast cancer at age 40 instead of 50, health task force says in draft recommendation
文章來源：Health panel recommends women get screening mammograms at age 40

年過70才跳芭蕾！卡蜜拉曝抗老秘訣 與「女王」驚人相似
最大突破！禮來阿茲海默症新藥問世 可減緩1／3退化速度
哈佛研究：午睡有降血壓神效！超過「這時間」肥胖與死亡風險增
#乳房 #乳癌 #檢查 #X光攝影 #兩年一次