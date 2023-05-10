根據衛福部110年調查，乳癌是國人十大癌症死因之一，死亡率年增10.2%，比其他癌症都要高；世界衛生組織（WHO）2020年報告也指出，全球每年約有68.5萬名女性死於乳癌。美國衛生機構昨（9）日宣布，女性應從40歲開始接受乳癌乳房X光攝影篩檢，比過去建議的年齡提早10年。

根據美國有線新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》報導，由美國衛生部任命、由獨立專家群組成的「美國預防工作小組」（U.S. The Preventive Services Task Force）9日發布聲明，建議40至74歲女性每兩年進行一次乳房X光攝影檢查。該小組成員之一、塔夫茨大學醫學院教授黃柏成（John Wong）說，40多歲女性罹患乳癌的比例每年增加2%，速度驚人，降低篩檢年齡可以多挽救約20%的生命。

Dr. Maxine Jochelson of @MSKCancerCenter explains new draft guidance, advising average risk women who "don't have anything in addition to being a woman" to get their first mammogram screening at 40, rather than 50. pic.twitter.com/s1fHE8VTFO — ABC News Live (@ABCNewsLive) May 9, 2023

報導指出，非裔女性在40歲前罹患乳癌的風險高於白人女性，死亡率也較高。不過這項降低篩檢年齡的建議屬於預防醫學範疇，不適用於已經做過乳房切片檢查、確診乳癌或高風險的女性，這些人應該尋求醫生的意見。

此外，該建議也尚未針對擁有「緻密性」乳房（dense breast）、或缺乏足夠乳房組織的婦女，是否應接受超音波或核磁共振攝影作為補強措施，給予明確的指示。緻密性乳房指的是脂肪組織比例較低、結締組織（connective tissue）較高，使一般乳房X光檢查的能力下降，但通常這些婦女也較有可能罹患乳癌。

黃柏成表示，目前尚未有足夠證據，可以證明超音波或核磁共振攝影對緻密性乳房的利弊。他呼籲醫學界加速研究，讓更多婦女的健康獲得保障。