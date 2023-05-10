鴻海創辦人郭台銘近日再爆當年蔡政府卡BNT疫苗內幕，引發熱議。資深媒體人黃光芹今(10日)在臉書分享她的「BNT筆記」提到，2021年5月29日指揮中心與總統府口徑一致：民間購買疫苗，一定得符合「中央政府與原廠簽約採購、中央政府統籌分配執行」兩大原則進行。但經查，疾管署同年3月在《疫苗接種須知暨意願書》上的確載明，BNT疫苗已獲得我國緊急授權使用（EUA）。她就曾質疑前指揮官陳時中，難道說話不打草稿？

「我的BNT筆記--從2021到2022，這一路，走來艱辛！」黃光芹提到她在2021/7/12對疫情最嚴峻期的回顧：5月18日至5月31日，死亡人數達到112人。5月23日郭台銘向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案。5月28日指揮中心公布，地方政府或企業申請新冠疫苗，專案輸入流程的四個步驟與八項條件。5月29日指揮中心與總統府口徑一致：民間購買疫苗，一定得符合「中央政府與原廠簽約採購、中央政府統籌分配執行」兩大原則進行。

5月30日陳培哲：「這些繁複的手續，對引進者，有嚇阻效果！」5月31日郭台銘和王美花熱線。6月1日永齡送件到食藥署。李秉穎：採購的疫苗聽說快過期。6月3日陳時中：「現在大家非常熱心也非常需要，可是現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講！」PTT炸鍋：「在講什麼！」6月4日蔡英文：「疫苗取得不簡單，不需要酸言酸語。」6月12日蔡英文臉書感謝郭台銘，定位「官民合作」。6月15日衛福部發有條件專案進口許可函。

6月16日陳時中再次強調：「郭台銘碰到的最大困難，就是各大疫苗廠，現在政策上，都是跟國家往來！」馬曉光：以「商業模式」履行責任。6月18日郭台銘：「各種看不見的力量，在拖延疫苗採購！」下午，蔡英文總統會晤郭台銘和劉德音。謝志偉發文：台灣在與復星或其「代理商」簽約後，保證會從德國(歐洲原廠)直接寄出疫苗。7月9日與復星子公司復星實業簽署採購契約。7月12日郭台銘證實，完成合約簽署程序。

黃光芹也在2022/12/25《攤開疫苗採購的老帳本》(系列3)「前方拚命搶疫苗，後方裝死卡EUA！」一文中提到，郭台銘至今依然不解：「前行政院長林全與政府交涉採購BNT疫苗破局後，就給過一次EUA？為何同樣一支疫苗，卻要取得兩次授權？」經查，疾管署在同年3月在《疫苗接種須知暨意願書》上的確載明，BNT疫苗已獲得我國緊急授權使用（EUA）；同年6月10日食藥署也對外宣布，已發給嬌生和輝瑞/BNT疫苗緊急授權。唯，陳時中說法不一，稱接種意願書上雖有載明，但打得到才有，BNT最後沒有進到台灣，所以没有。「試問陳前大部長，没有EUA，怎麼打得到？難道說話都不打草稿？」