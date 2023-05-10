安全感是非常重要的，一份長久的愛情離不開兩個人的努力，更重要的是給予足夠的安全感及信任，《星座好朋友》運勢專欄指出，摩羯座、天蠍座、水瓶座、金牛座能給對方滿滿的安全感，只要愛上對方就會全心全意付出。

▍摩羯座

摩羯座不喜歡突如其來的改變，對愛情也是如此，他們沒有心思一直更換對象，認為平時要照顧固定的對象就需花很多心力了，根本不會有思緒去跟人曖昧，這對他們來說毫無意義，懂他們就知道，放心把自己交給他們，雖然生活有點木訥無趣，但卻能穩定踏實的走下去。

▍天蠍座

天蠍座愛恨分明，對人的態度只有兩種，不是陌生人就是自己人，一旦對方被天蠍座認定，這時天蠍座眼裡就只剩對方，將會付出全部心力只為了想讓對方開心，而且他們重視忠誠，劈腿這種事絕對做不出來。

▍水瓶座

水瓶座既然公開愛你了，就不可能做出違背道德的事，除了知道要負責外，也會維護好自己形象，其實他們生活多半單純，甚至還怕對方喜歡上別人，這時水瓶座會做足另一半的角色，不會讓對方有機會看上其他對象。

▍金牛座

金牛座的感情是很細水長流的，他們慢熱卻可以保溫很久。金牛座的付出是單向的，也懶得去放線，所以很專一，除了對對方要求有求必應外，還會主動報備，讓對方覺得很有安全感，時間久了，真的很難去懷疑他們。