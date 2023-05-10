桃園市今天舉行市政會議，會中市長張善政聽取經發局「5／15-5／16停水台水及本府因應計畫」專題報告，考量台水公司預定於15日至16日辦理三坑原水站原水管改善工程，將有約39萬戶停水，決議在停水期間成立「大規模停水應變中心」，另也要求台水公司務必如期復水。

今年1月7日龍潭三坑發生破管事件，台水公司預定在本月15日至16日進行三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，避免重複停水，將併同辦理龍潭、大溪水管維修、電氣設備檢驗等5合1工程，停水時間將從15日0時至16日15時，最長為39小時，停水的範圍將涵蓋12個行政區（龜山區除外）、304個里、影響戶數約39萬戶，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時約28.1萬戶及39小時約5.6萬戶。

張善政表示，這次台水公司停水計畫，市府各局處如臨大敵，為減少市民不便，台水公司將設置70處飲用水供水站及調派13台水車，以因應民眾飲用水需求。市府也因應本次停水計畫，提早進行整備工作，停水期間將開放234處非飲用水供水站及區公所管理水井32口，以供民眾就近取水，上述飲用水供水站、非飲用水供水站及水井開放時間皆為15日8時至21時、16日8時至16時。

張善政另也拍板決定，停水期間市府將成立「大規模停水應變中心」，由各相關單位分工執行應變工作，確保供水站及水井正常運作，同時市府也要求台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，避免工程延宕，務必如期完成復水。副市長王明鉅補充，考量周末六、日2天相關工業區大用水戶用水需求較低，民眾在此時進行儲水作業較不易受到水壓影響，儲水工作會更順暢，這也是台水公司選擇於星期一開始停水的原因。