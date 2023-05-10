星宇航空日前因氣候問題，航班發生延誤，導致302名旅客被迫在成田機場航廈內過夜，引發輿論譁論。美女主播李昕芸曾至日本賞櫻，8日發文透露那時搭的飛機準備降落時，遇到可怕怪風，所有乘客都害怕不已，甚至有人直接吐在走道上，坦言「像是災難電影」，崩潰直呼：「真的有夠恐怖。」

李昕芸表示多年前至日本賞櫻，沒想到飛機降落前，機長透過廣播說明風太大，無論哪家航空公司的飛機都只能在機場上方盤旋，這段期間，機身就像遇到亂流般，好幾次突然垂直往下降，｢幾乎所有人大聲尖叫，然後隨之而來的是小孩淒厲的哭聲，以及此起彼落的嘔吐聲，還有人忍受不了直接吐在走道，差點被臭昏。」直言現場猶如災難電影情景般。

李昕芸坦言被嚇到心跳加速、血壓增高，且腦中瞬間浮現人生跑馬燈，一向鎮定的媽媽則握住她的手說：「我們來禱告吧」，好險最後保住小命，如今還能跟大家分享經驗。最後李昕芸也說自己並未替哪一方說話，純粹想提及日本的確會發生怪風，而且有夠恐怖，不像台灣的天氣一直很不錯，週末還有太陽曬。

星宇航空原定6日抵達東京成田機場，卻因為怪風影響，三度降落機場失敗，最後延遲7個小時才降落，引發旅客不滿，星宇航空則做出來回機票退費的補償措施，對此事件，交通部民航局局林國顯今(10日)表示旅客安置部分3日內將有結果，飛安部分則會在18日前向大家交代。