艾訊今年第一季營收15.78億元，季減13.95%、年增6.26%；毛利率、淨利率雙率雙降，歸屬於母公司業主淨利1.23億元，單季基本每股盈餘1.35元，相較去年第四季2.15元、去年同期的1.48元下跌。

艾訊第一季營收地區別，美洲市場占比略降至55%、歐洲市場占比略升至27%、亞洲市場及其他占18%。營收應用別，博弈Gaming/網通Network/醫療Medical/零售Retail共占46%，車用Automation/運輸Transportation共占45%，其他占9%。

艾訊訂單能見度仍達6-9個月，而今年毛利率雖受到美國組織調整影響，但仍可望有效成長。法人預估，艾訊今年第二季營收可望較今年第一季成長，下半年勝過上半年，面臨經濟前景仍有不確定性，且匯率等影響獲利，但公司動能平衡發展，今年營收保守預估可有個位數成長。

艾訊美國客戶占一半，受到地緣政治因素，為解決客戶心理疑慮，公司增加美國當地生產製造能力，客戶也能接受當地生產調高成本的因素，並且因應2030年淨零政策，公司實踐ESG，在當地生產減少碳足跡。

艾訊表示，軍工對供應商要求太高，公司尚未切入；今年博弈、醫療目標小幅成長，但醫療前景規模可觀，但越精密產品，認證時程會更長；而中美科技爭端、疫情關係，科技廠移廠導致人力成本增加，以及集中生產演變到反全球化，促成機器自動化趨勢加速，網通、工業自動化需求強勁。

艾訊零售領域，去年受到烏俄戰爭影響表現，公司今年歐洲參展相當積極，未來智慧零售歐洲可望明顯成長，而美國為零售大國，但公司並未有美國相關客戶，未來幾年公司目標在美國啟動合作，在美國智慧零售領域，未來將抱有較大成長寄望。

至於艾訊與研華關係？艾訊提到，研華持股27%以上的單一大股東，預估研華為財務型投資，雙方有採購合作，但機會不多，業務競爭也有。