該公司股價在周三早盤大跌5.9%。

關於關閉了機器人輔助心血管手術的業務，該集團說，將進行資產減值3.29億歐元(約3.62億美元)。該業務是西門子醫療於2019年以10億歐元收購美國Corindus醫療公司計畫的一部分。

財務長Jochen Schmitz在新聞會上說：「使用Corindus機器人來進行心臟病手術，並沒有達到我們的預期」。他補充說，以機器人來進行神經手術的技術，要投入市場還需要數年時間。

該醫療集團重申本財年的財測，營收將較上一財年的217億歐元，減少1%至成長1%之間。但該集團下調了診斷業務(Diagnostics；Dx)的營收預期，為減少23%至26%之間，減幅高於此前預測的減少19%至21%之間。

摩根大通分析師David Adlington說，診斷業務持續成為令人失望的地方。

Jefferies在一份簡報中說，令人失望的Dx部門，以及Advanced Therapies的資產減值，都讓業績蒙上陰影。

該公司第二財季調整後息稅前獲利(EBIT)年減30%，為6.81億歐元(約7.50億美元)，低於分析師預期的7.02億歐元。

第二財季營收年減2.5%，為53.5億歐元，高於預期的52.8億歐元。