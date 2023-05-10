全球經濟衰退，終端需求減緩，加上美國擴大管制且各家仍在去化庫存中，記憶體產業陷入供過於求，2023第二季消費市場需求目前仍未顯著恢復，全球半導體下年年景氣仍不明朗，長期願景依舊正向。

就市場觀察，因記憶體價格跌深，期待報價由緩跌轉至止穩，終端庫存回補潮重啟尚待觀察。因應不斷成長的高階記憶體需求，以及迎接COMPUTEX/618檔期，十銓不斷研發推出DDR4/DDR5新產品，持續強化產品規格，拉升銷售單價，以刺激終端買氣。