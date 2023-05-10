新北市警察局表揚今年度2、3月分忠勤忠義楷模，特別與職籃P. LEAGUE＋聯盟新北國王隊合作，於昨（9）日例行賽最後一場開賽前，在國王隊主場新莊體育館舉辦別開生面的表揚儀式，13位獲表揚員警比照球星出場，接受現場球迷歡呼，球團也提供500張門票，讓警察同仁攜家帶眷到場觀禮與觀賽，共同分享榮耀。
為感謝新北市警察局近8000位員警捍衛新北治安與交通，新北市警察局副局長呂新財與國王隊球團總經理毛加恩共同表揚13位忠勤忠義楷模，包括海山分局偵查隊小隊長陳智凱、三重分局二重派出所警員廖柏鈞、永和分局交通分隊警員羅金湧等人，受獎員警比照球星唱名出場，並在球場大銀幕播放員警優良事蹟影片，至球場中央接受現場觀眾歡呼，讓受獎員警備受尊榮。
表揚儀式結束後，球團特別安排13位受獎員警至VIP區觀賞球賽，近距離體驗職業籃球比賽的氣氛，受獎員警表示，非常榮幸能參與這次特別的活動，是警察生涯中最難得與寶貴的經驗。
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