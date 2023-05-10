新北警忠勤忠義楷模比照職籃球星出場。（新北市警察局提供）

新北市警察局副局長呂新財與國王隊球團總經理毛加恩共同表揚忠勤忠義楷模。（新北市警察局提供）

新北市警察局副局長呂新財與國王隊球團總經理毛加恩共同表揚忠勤忠義楷模。（新北市警察局提供）

13位忠勤忠義楷模與P. LEAGUE＋執行長陳建州合影。（新北市警察局提供）

新北市警察局表揚今年度2、3月分忠勤忠義楷模，特別與職籃P. LEAGUE＋聯盟新北國王隊合作，於昨（9）日例行賽最後一場開賽前，在國王隊主場新莊體育館舉辦別開生面的表揚儀式，13位獲表揚員警比照球星出場，接受現場球迷歡呼，球團也提供500張門票，讓警察同仁攜家帶眷到場觀禮與觀賽，共同分享榮耀。

為感謝新北市警察局近8000位員警捍衛新北治安與交通，新北市警察局副局長呂新財與國王隊球團總經理毛加恩共同表揚13位忠勤忠義楷模，包括海山分局偵查隊小隊長陳智凱、三重分局二重派出所警員廖柏鈞、永和分局交通分隊警員羅金湧等人，受獎員警比照球星唱名出場，並在球場大銀幕播放員警優良事蹟影片，至球場中央接受現場觀眾歡呼，讓受獎員警備受尊榮。

表揚儀式結束後，球團特別安排13位受獎員警至VIP區觀賞球賽，近距離體驗職業籃球比賽的氣氛，受獎員警表示，非常榮幸能參與這次特別的活動，是警察生涯中最難得與寶貴的經驗。