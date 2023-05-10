沛波總經理楊韻蒔表示，4月份因清明連假出貨天數減少及北部廠區產能調整等影響，使營收較上個月減少，但累計前4月營收仍創歷史新高紀錄。
沛波表示，近期國際廢鋼價格因土耳其需求疲弱等因素影響下跌，致鋼筋價格失去支撐下跌，儘管鋼筋市場短期觀望氛圍濃厚，惟在碳中和趨勢下，鋼鐵供應持續緊縮，預期將對鋼筋價格帶來一定支撐效果，加上國內建築用鋼需求穩定，在市場鋼價有撐及建築用鋼需求穩定下，沛波仍正面看待今年營運展望。
台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）10日公告，4月份自結營收為新台幣5.4億元、年減1.35％，創歷史同期次新高；累計前四個月自結營收為27.16億元、年增29.12％，創歷史同期新高。
沛波總經理楊韻蒔表示，4月份因清明連假出貨天數減少及北部廠區產能調整等影響，使營收較上個月減少，但累計前4月營收仍創歷史新高紀錄。
沛波表示，近期國際廢鋼價格因土耳其需求疲弱等因素影響下跌，致鋼筋價格失去支撐下跌，儘管鋼筋市場短期觀望氛圍濃厚，惟在碳中和趨勢下，鋼鐵供應持續緊縮，預期將對鋼筋價格帶來一定支撐效果，加上國內建築用鋼需求穩定，在市場鋼價有撐及建築用鋼需求穩定下，沛波仍正面看待今年營運展望。
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