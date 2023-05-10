富邦人壽2023年4月稅後淨利為51.58億元，累計前4月稅後淨利為124.07億元。4月份台股狹幅整理，富邦人壽持續實現獲利及增加股息收入，利息收入及國內股票、基金之投資利益及股息為主要獲利來源。債市投資方面，市場預期美國經濟成長可望放緩，惟美國聯準會為對抗較高的通膨水準，仍將維持當前利率高點一段時期，4月債市利率呈現盤整。操作上以維持適度現金水位，兼顧流動性與整體收益為目標。市場預期聯準會將於5月升息至5％，支撐4月美元走勢相對強勁，單月美元兌新台幣升值約0.94％，貢獻當月匯兌利益。4月準備金餘額仍逾320億，高於適用之準備金累積上限，有助吸收匯率波動。

台北富邦銀行2023年4月稅後淨利19.06億元，累計稅後淨利86.41億元，相較去年同期成長1.3％，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約37％，主要是今年以來金融市場相對回穩，國內外消費動能逐步加溫，以及升息與存放結構調整帶動利差提升，北富銀各項業務收益皆較去年同期增加，累計營收較去年同期雙位數成長。

富邦產險2023年4月稅後淨利3.80億元，累計稅後虧損38.74億元。本月獲利轉虧為盈，反映防疫保單賠款及準備金已於第一季計提，加上公司強化業務品質控管成效顯現。在業務表現方面，維持正常營運穩健發展，4月整體簽單保費44.92億元，其中以商業火險年成長19.4％及水險12.0％之表現最為亮眼，同時個人綜合險及健康傷害險業務成長亦優於市場約3％～5％。累計前4月簽單保費收入202.92億元，成長7.3％，簽單市佔率達24.9％，維持市場領先地位。