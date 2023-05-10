富野受惠疫情解封、國旅暢旺，2022度轉虧為盈，每股盈餘0.24元，2023年第一季每股盈餘達0.79元，已超越2022整年，展望今、明兩年受惠疫情趨緩、國旅升溫及境外旅客開放，加上集團新館陸續加入營運，富野集團可望維持強勢營運動能，法人樂觀期待，富野業績可望持續成長。

武陵農場位於雪霸國家公園內，海拔1700-2200公尺，與清境農場、福壽山農場並列台灣三大高山農場，武陵農場以「春花、夏果、秋楓、冬雪」四季不同風貌聞名，渾然天成之優美景色如世外桃源，是台灣最受歡迎的高山渡假勝地。

武陵第二賓館興建工程於92年6月完工，並依促參法籌備辦理OT案作業，經農場公開招標評選出富野為最優經營團隊，委託經營期10年。富野並另於102年1月16日續約10年。；富野集團經營武陵第二賓館(武陵富野渡假村)迄今近20年來，營運績效卓著，因行銷宣傳策略得法，武陵農場知名度大增，入園人次屢創新高，每年楓葉季與櫻花季更是造成搶購熱潮，一房難求。

武陵第二賓館委外投資契約將於今年7月31日屆期，去年12月武陵農場進行委外重新招標，吸引包括雄獅集團、晶華酒店等國內多家重量級飯店與旅行社參與競標，富野集團在激烈競爭中再度雀屏中選，取得未來10年經營權並於今日完成簽約。

富野集團董事長劉清郎指出，富野深耕武陵20年，熟悉當地一草一木，也深切瞭解遊客的需求與喜好，因此預計投入3.2億整修費用，包括景觀工程、客房整修、安全修護、及生態維護等，預計2024年8月以全新風貌迎賓。武陵農場場長鄭源敏也期許富野透過軟硬體的提升，再創武陵風華。

富野集團旗下飯店包括台東富野大飯店，台東富野渡假酒店、知本富野溫泉休閒會館、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店、武陵富野渡假村、武陵山莊及緬甸仰光富野國際酒店，去(111)年11月也取得了台南市政府關子嶺勞工育樂中心的委外經營權，關子嶺富野溫泉會館預計明年2月整修完工開幕，加入集團營運。