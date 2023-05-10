今宣傳記者會特別安排一場削皮大比拚，由嘉義縣長翁章梁親自操作，與人力手工削鳳梨皮比速度。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁在眾人鼓勵下，也示範手工削皮技巧，展現不輸專業人士的削皮功力。（呂妍庭攝）

民雄鄉農會把握當季黃金期，結合產、官、學界，選在5月20日當天舉辦「食當季～享在地～鳳梨采風趣」推廣活動。（呂妍庭攝）

鳳梨不但好吃還能製作療癒小物「鳳梨水苔球」。（呂妍庭攝）

嘉義縣是全台鳳梨第3大產區，民雄鄉種植面積占全縣第2，排名全台第5，正值鳳梨產季，民雄鄉農會把握當季黃金期，結合產、官、學界，選在5月20日當天舉辦「食當季～享在地～鳳梨采風趣」推廣活動，今宣傳記者會上，嘉義縣長翁章梁、民雄農會總幹事陳加茂、農糧署南區分署長羅正宗大口吃鳳梨，說在地農民種植鳳梨技術高超，消費者要把握產期嘗鮮！

全台第3大產區 嘉義鳳梨盛產上市民雄農會520辦促銷

今宣傳記者會特別安排一場削皮大比拚，民雄鄉農會特地帶來鳳梨自動削皮機，由翁章梁親自操作，與人力手工削鳳梨皮比速度，果然自動削皮機以極快速度完勝，隨後翁章梁在眾人鼓勵下，也示範手工削皮技巧，展現不輸專業人士的削皮功力。

陳加茂說，民雄鄉農會曾帶著自動削皮機到高雄神農市集、台中草悟道市集協助推廣鳳梨，吸引許多民眾圍觀，加上現買現削免費服務，讓參展業者的鳳梨天天完售，從此推廣經驗來看，提供鳳梨削皮服務，就能提高購買意願。

羅正宗說，30年前他在嘉義農試所上班，台灣著名的鳳梨品種包括金鑽鳳梨都是嘉義農試所培育出來的，所以這些品種還沒推廣種植時，他就先吃過了，指大林、民雄一帶山坡地土壤呈微酸性，最適合種鳳梨，加上當地農友種植鳳梨技術好，目前吃嘉義產的鳳梨「正著時」。

陳加茂說，金鑽鳳梨最早推廣起源地就在民雄，現是金鑽鳳梨盛產期，目前每公斤價格成長至30多元，比上個月好，另芒果鳳梨、玉蘭花鳳梨、牛奶鳳梨等品種也會陸續上市，歡迎大家吃鳳梨消暑。

翁章梁說，自從大陸片面封鎖台灣鳳梨輸入，嘉義鳳梨轉往日本發展，日前就有上百公噸鳳梨前進日本山口縣丸九超市，頗受消費者青睞，未來也會繼續保持這條外銷通路，希望鄉親20日都能到中正大學吃鳳梨，享受最在地的滋味。

民雄鄉農會指出，520活動地點選在中正大學正門口廣場公園停車場，停車方便且周邊正好是鳳梨最密集的種植區域，處處可見結實纍纍的鳳梨田，是貼近鳳梨的最佳場域，活動內容包括鳳梨家族大集合、鳳梨水苔球DIY、免費鳳梨冰棒品嘗、家政班與社區表演及農民直售鮮採鳳梨、農特產品、美食等，民眾5月20日出外踏青，一定不要錯過精彩豐富的市集活動。