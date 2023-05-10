基隆市公車為全台少數由政府經營的公車，但連年虧損已達17億元，10日基隆市議會質詢時，國民黨議員藍敏煌表示須盡快提出民營化可行性評估；民進黨議員張之豪表示應等基隆捷運完工後再民營化；無黨籍議員張耿輝表示貿然民營化會導致偏遠路線中斷。對此公車處長陳新埤表示，是否民營化為政策決定，未來或可試將部分路線釋出民營，以縮減營運規模。

基隆市議員藍敏煌表示，市府應盡速提出市公車民營化可行性評估，解決財政問題。（徐佑昇攝）

國民黨市議員藍敏煌表示，台灣各縣市都有民營化成功案例，公車處虧損每年增加，已經突破17億，一定要正視財政問題，全台只剩高雄市、嘉義縣與基隆市有市公車處營運，目前連台鐵也要民營化，希望公車處要儘速進行民營化評估，必須要降低市府財政負擔，也才能真正提升整體服務品質。

基隆市議員張之豪表示，應等到基隆捷運完工，有商場相關收入後，再討論民營化。（徐佑昇攝）

而民進黨議員張之豪表示現階段不宜民營化，應該要再「撐到」基隆捷運完工後，重新整體規劃，讓公車成為基隆捷運的接駁車後，會有基隆捷運商場等其他收入，這樣才有充沛的財源收入，等到那時再討論民營化，就不會有現在市公車入不敷出的情形，也才能從根本解決公車處虧損問題。

基隆市議員張耿輝表示若貿然民營化，將導致偏遠路線全數中斷，造成新的社會問題。（徐佑昇攝）

無黨籍議員張耿輝則表示，現階段不宜貿然民營化，基隆有非常多的山區，其中很大一部分搭乘的民眾都是長者，且基隆已經邁向超高齡城市，如果現在就民營化，在民間業者經營考量下，很有可能使偏遠或不賺錢的路線全數中斷，更會導致非常多新的社會問題產生。

對此基隆市公車處長陳新埤表示，陳新埤表示，是否民營化屬於政策性決定，未來或可參考高雄市民營化的方式，將基隆市的54條公車路線，部分釋出讓民間廠商試營運，最後再評選優勝的廠商交手經營。