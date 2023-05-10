新竹市文化局演藝廳即日起至5月21日舉辦《鳶飛魚躍—新竹縣書畫教育推廣協會聯展》，展出60餘件精彩嶄新作品，並訂於5月14日上午10時舉行開幕典禮，邀請台灣藝術大學前副校長林進忠現場揮毫示範書法技巧，有興趣的民眾可前往欣賞。

文化局長錢康明表示，「新竹縣書畫教育推廣協會」成立於2000年，迄今已23年，旨在推廣書畫藝術，會員廣布大新竹地區，由各路的書畫老師及其學生為主，包含來自許多社區大學的書畫班組合而成。

在歷屆理事長及會員用心經營下，23年來經常辦理書法、水墨、年畫等研習及展覽，是對書畫推廣、藝文普及相當具成效的社團。

新竹縣書畫教育推廣協會理事長劉建伯表示，此次展覽以「鳶飛魚躍」為主題，乃取萬物任其天性而動，各得其所的精神，在書畫教育上依本質予以引導發展，進而鎔鑄屬於自己的風格，書法各體兼備，以書、畫、篆刻為主，水墨以寫生或臺灣鄉土為素材表現，作品風貌豐富多樣，充分展現會員對創作的熱情。

文化局指出，「新竹縣書畫教育推廣協會」會員涵蓋老、中、青三代，會內許多老師皆已獲得新竹美展竹塹獎的榮耀，並持續深造，創作能量豐富多元，作品水準也極具學習指標作用，敬邀各界踴躍觀展。