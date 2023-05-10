台灣球迷在松山機場迎接艾佛森。（中央社）

台灣球迷和媒體迎接艾佛森。（中央社）

1998年初次訪台的艾佛森。（報系資料照／鄭任南攝）

NBA名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）來台舉辦粉絲見面會，他於5月10日午後自上海搭機抵達台灣松山機場，獲得上百位鐵粉接機，不過他的記者會和見面會安排在11日，沒有特別留下和球迷互動即揮手離去。艾佛森本來就是來和台灣球迷見面的（天母體育館），不用擔心看不到他。

艾佛森今年47歲，身高183公分的他是聯盟史上最矮的選秀狀元（1996年）以及得分王，當年以街頭風格的換手運球風靡一時。艾佛森1997年在比賽中成功挑戰麥可喬丹（Michael Jordan），連續兩次換手運球騙開喬丹的重心，跳投命中而成為經典鏡頭。

喬丹說過他很欣賞艾佛森。聯盟史上與喬丹對位過的球員，僅有艾佛森可以取得上風，根據兩人交手紀錄，艾佛森的平均得分27.1分壓過喬丹的24分。擅長換手運球的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）自曝也是模仿艾佛森的風格。

這是艾佛森第2次訪台，他球員時代就有來過一次。《工商時報》報導，艾佛森5月10日13日期間一連4天下榻台北萬豪酒店，入住全館僅有兩間的天際萬豪套房，另外還有特製的費城起士牛肉三明治套餐（艾佛森生涯效力費城七六人12個球季）。