桃園內壢國中校舍不足，教職員被迫擠在活動中心看台下辦公。（葉明月提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園內壢國中校舍老舊、空間不足。（蔡依珍攝）

桃園內壢國中校舍老舊、空間不足。（蔡依珍攝）

議員葉明月為內壢2600名師生請命。（蔡依珍攝）

桃園內壢地區人口持續增加，但內壢國中校舍老舊空間不足，出現畸零夾層當教室、教職員擠在活動中心看台下辦公的窘況，議員葉明月為2600名師生請命，斥前市長鄭文燦2度開記者會，卻雷聲大雨點小，增建校舍喊了5年還在紙上作業。市長張善政指出，年初報給教育部，5月獲核定2億興建費，力拚今年發包，2025年就能完工。

葉明月說，內壢國中建校將近一甲子，校舍老舊且空間不足，學生在老舊的工藝教室上課，游藝樓3層樓共有14班和教職員辦公室，但每個班都只有一個門，且整棟樓共用一個樓梯，「若不幸發生天災，整棟師生全擠在一個樓梯安全嗎？」且2、3樓沒有洗手間，都得橫跨到其他棟樓上廁所，根本不適合當普通教室。

葉明月也說，逾10位教職員擠在活動中心看台下辦公，體育班的老師辦公室設在司令台下方，空間嚴重不足，但校舍增建案2018年提案至今已歷經5年，鄭文燦2度召開記者會，結果卻是雷聲大雨點小，將近2600名師生的教育環境差，教學辦得再好也無用，喊話新團隊要有魄力新建校舍，讓教職員有舒適辦公空間，莘莘學子有良好教育環境學習。

教育局長劉仲成坦言，內壢國中的校舍老舊，空間確實要更新，今年初已報請教育部列入老舊校舍改善，5月1日獲核定經費2億元，目前規畫設計已啟動。張善政也表示，內壢國中校舍增建案已進入基本設計，設計完成後將拚今年以前發包，若發包順利，預計2025年中前可完成改善。