女星鄭靚歆13歲時從《我愛黑澀會》出道，是當時年紀最小的成員，姐姐甜兒也是黑澀會美眉的成員，她曾到大陸拍攝電視劇《落跑甜心》，後回台繼續在影視圈發展，近年參加綜藝《全明星運動會》，中性形象獲得許多粉絲喜愛，日前有人指出她是靠財力獲得拍攝機會，鄭靚歆首度回應了。

鄭靚歆年紀輕輕就進入演藝圈，15歲時到大陸拍攝電視劇《落跑甜心》，該劇翻拍《花樣少年少女》，講述女主角女扮男裝進入男校，只為和心儀的偶像相處。這是鄭靚歆第一部主演的電視劇，劇中她頂著蘑菇頭，演技相當浮誇，表演方式遭大票網友批評，豆瓣評分只有2.9分，口碑並不樂觀。

鄭靚歆昨（9日）在Instagram限時動態中貼出網友討論內容，只見有網友在她的影片下留言「家裡很有錢，都是帶資進組」，鄭靚歆看到後回應「我也希望我很有錢可以帶資入組」，並表示從以前到現在，很多大陸網友覺得她是花錢買角色，對此她也無奈表示「拍這部戲都12年前了，昨天又被挖出來吐槽」，面對自己早年的演技，她也自虧「看幾次笑幾次」。

鄭靚歆回應網上說她帶資進組的傳聞。（圖／鄭靚歆Instagram）

鄭靚歆過去曾在社群平台透露15歲時收到電視台邀約，當時因為在王小棣執導電影《酷馬》中出演獲得青睞，電視台高層就選她當任女主角，自己當時連湖南衛視都不知道，「我想說我其實就是很幸運很幸運，到現在都覺得是場夢。」