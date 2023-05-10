一名40多歲男子長期腹痛、消化不良，檢查發現是幽門螺旋桿菌所致，配合醫囑使用抗生素、胃藥治療2個月。由於抗生素會破壞腸道好菌，使他持續腹瀉，為了改善腸胃不適症狀，他遵從醫師建議吃有益腸道好菌生長的食物，如洋蔥、蘆筍等，不適症狀逐漸改善。

根據統計，約半數的台灣人有胃幽門螺旋桿菌，因該菌嚴重可致胃癌，因此患者必須接受除菌治療。台安醫院胃腸肝膽科醫師葉秉威在《健康好生活》表示，上述男子接受治療時，因抗生素消滅幽門桿菌時，也會同時破壞腸道好菌，導致男子出現腹瀉等腸胃不適症狀。

葉秉威表示，他原本建議男子使用益生菌治療腸胃道問題，但男子對益生菌有疑慮，因此他建議男子使用益菌生，也就是可促進腸道好菌生長的健康食物，例如有5種食物就堪稱「護腸道益菌生」，包括洋蔥、蘆筍、牛蒡、菊芋、菊苣根。

其中以洋蔥最為人熟知，他表示，洋蔥具有菊糖、膳食纖維、有助腸道好菌生長、改善消化，民眾可多於日常飲食攝取，有利腸道菌叢良性發展。