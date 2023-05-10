上銀今天舉行線上法說會，公佈第1季季報，第1季合併營收為57.33億元，年減24.22%，營業毛利為17.42億元，單季合併毛利率為30.38%，單季稅後盈餘為4.45億元，季增3%，年減67%，每股盈餘1.26元。

以地區來看，亞洲佔營收比重為54%，歐洲為34%，台灣為5%，美洲為7%；若以產品比重來看，線性滑軌佔營收比重65%，滾珠滑軌21%，工業機器人7%，其他為9%。

卓文恒表示，工具機產業去年下半年明顯感受需求較為冷，儘管3月到4月展覽詢問度好很多、但實際下單有限，預期第1季、第2季就是谷底，就應用面來看，半導體產業需求有下來，沒有前兩年熱，航太則是較為熱絡，像是韓國工具機廠接獲很多美國航太訂單，尤其航太用的高階設備，上銀提供五軸機設備，包括迴轉工具台等需求較前兩年熱絡，醫療則沒有疫情期間好，成長性看持平，PCB產業也沒有恢復之前水準，3C產業也無新品出來，相關設備以東南亞市場有不錯的成長。

就目前交期來看，卓文恒表示，滾珠螺桿及線性滑軌佔公司比重較高，線軌大規格需求較高，交期大約3-4個月，大型設備從去年開始包括新能源、鋰電池加工產業需求都不錯，需求相對較高，而自動化屬於中小規格交期也有3個月以上，滾珠螺桿屬於客製化產品，交期較短，約在2.5個月到3個月間。

在價格部分，卓文恒說，2022年底對2023年看較為悲觀，1-4月實際接單狀況看起來普通，與去年前三季相比則較為疲弱，下半年還得要保守方式來觀察；4月工作天數少但有加班以消化訂單，另外從3月工具機展及4月北京工具機展來看，對下半年景氣狀況還不是明朗，儘管有3-4個月訂單，但對8-9月之後狀況還不確定下，目前傾向維持現在價格不會做調整，就算下半年降價搶單填補產能也不會全面降價，會以個別產業跟市場狀況而定。

卓文恒指出，上銀人力減少12%，靠智慧製造等生產設備來改善，未來會持續在製程效率改善，讓毛利率持續提升，預估第2季毛利率可望優於第1季，營收也會比第1季好。