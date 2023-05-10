2023年對台工作會議9日至10日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。他表示要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，並逐步恢復擴大兩岸交流，與台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合，同時堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

據新華社引述王滬寧表示，從中共「十八大」以來，總書記習近平就對台工作作出一系列重要論述，形成了新時代黨解決臺灣問題的總體方略，強調必須完整、準確、全面貫徹落實新時代黨解決臺灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

王滬寧表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展。

此外，他表示要逐步恢復擴大兩岸交流，與台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合，並堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。同時要加強黨對對台工作的全面領導，深入開展調查研究，推動對台工作高品質發展。

王滬寧也說，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大決策部署和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責人員出席會議。