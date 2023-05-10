畢業季即將到來，許多企業開始徵才，涵蓋觀光、旅館、餐飲休閒旅遊，及行銷會展共140家以上業者今日到高雄餐旅大學徵才，提供多達3600個職缺數。像是台北文華東方酒店、老爺酒店集團、晶華麗晶酒店集團、雲朗觀光集團、香格里拉台北遠東大飯店、台北W飯店、鼎泰豐、王品集團、頂粵吉品、海生館等，其中還有遠從澳門跨海來台的五星級美高梅酒店。

國立高雄餐旅大學主辦的「2023就業博覽會」10日在高餐大多功能活動中心1樓主球場舉行。報名徵才企業涵蓋觀光、旅館、餐飲休閒旅遊，及行銷會展共140家以上業者到校徵才，另有10多家業者採線上面試方式，提供多達3600個以上職缺。

2023就業博覽會多達3600個以上職缺。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

現場包含台北文華東方酒店、老爺酒店集團、晶華麗晶酒店集團、雲朗觀光集團、香格里拉台北遠東大飯店、台北W飯店、亞都麗緻大飯店、凱旋旅行社公司、鼎泰豐小吃店公司、王品集團、頂粵吉品、海生館等，其中還有遠從澳門跨海來台的五星級美高梅酒店（MGM Macau），提供起薪合台幣從4萬近7萬不等職缺。

台灣業者則有頂級餐飲業者開出起薪3萬6000至4萬5000元，並月休10天的待遇，各家企業員工福利五花八門紛紛祭出，如位於市中心的亞都麗緻飯店的員工宿舍，每月僅需2500元；有咖啡店業者在國定假日上班雙倍薪資，甚至對家中若有15歲以下小孩薪資另有加給等；鼎泰豐除有優沃薪資獎金並提供人性化健康照顧福利。

高餐大說，今年前來就業博覽會求才業者是歷年來之最，以往每年約有三分之二學生在實習時表現良好，而被原單位高薪留任。校長陳敦基表示，期許學生能及早做好就業準備，抱持正面積極的態度，充分準備自我就業競爭能力。他提到，面對現在觀光餐旅業強勁復甦，業者求才孔急之際，透過這次就業博覽會的招攬與媒合，畢業生將能更掌握產學發展脈動及就業趨勢，業者也能了解新世代想法，切實端出牛肉覓得合適菁英人才，創造雙贏。