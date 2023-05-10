為了響應地球日及環境日，高市府環保局將於6月4日辦理「環教親子輕旅行」系列活動，特別規畫在旗山糖廠辦理安排「香蕉全身都是寶-大家一起來尋寶」主題活動，邀請親子共襄盛舉，以寓教於樂的方式，用環保行動共同保護地球。

高市府環保局表示，隨著人類發展，氣候變遷、生物多樣性消失、汙染和廢棄物問題等3大環境危機仍持續威脅著地球。環境日是聯合國鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動的主要力量。因此，特別於環境日前夕舉辦「環教親子輕旅行系列活動」。

此次環教親子輕旅行系列活動環保局精心規畫「香蕉全身都是寶」環境體驗旅行，活動內容豐富有趣，包含「農村社區導覽解說」、「手作香蕉包」、「地球種子-苔球體驗」等活動，「環教親子輕旅行」採線上報名，共接受18組國中小之親子家庭報名，名額有限，額滿為止。

「手作香蕉包」活動呼應「香蕉全身都是寶」主題，在「香蕉王國」旗山的飲食文化中，每逢過節祭祀的包仔都有香蕉包身影。體驗課程將教大家從揉麵團，包餡到蒸煮，用香蕉葉包著的香蕉包散發著獨特魅力的清香。

「地球種子-苔球體驗」則是利用苔球手作傳遞環保種樹救地球的訊息，體驗使用循環經濟再利用的香蕉絲，將香蕉絲結合水苔球，不僅徹底落實環保教育、更傳達愛地球的理念。