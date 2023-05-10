富邦悍將10日做出球員異動，將歐書誠、王勝偉1投1野降二軍，拉上藍愷青、高國麟，另外新註冊內野手池恩齊，今天他也隨一軍練習，總教練丘昌榮表示，目前先讓他上來一軍近距離觀察，若有需要明天起隨時可以登錄一軍。

池恩齊是富邦去年季中選秀第3輪選進，盼過去以游擊為主的他能夠補強球隊中線守備，今年在二軍則是以二壘為主，本季在二軍出賽15場，43打數敲出13支安打，打擊率3成02，另有3次盜壘成功，守備端則是70個守備機會出現2次失誤，守備率0.971。

丘總表示，池恩齊今天註冊，目前先隨隊觀察個2、3天，「他在二軍的表現也很好，速度不錯，表現也很受到二軍教練肯定，先讓一軍打擊、守備教練看一下，再評估是否會拉上一軍。」

至於拉上高國麟則是想要補強球隊攻擊火力，加上因為今年游擊有新秀劉俊豪竄出頭，壓縮到王勝偉出賽空間，因此教練團決定讓王勝偉到二軍去做調整，也有更多比賽機會。