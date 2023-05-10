經濟部統計處今天發布2023年首季電腦、專門技術等營業額統計，在資安、雲端需求熱烈下，電腦程式設計業繳出960億，為歷來Q1首度破「900」大關。反之，央行升息房市冷卻，媒體行銷預算緊縮，導致廣告業營業額跌超過6％，打回疫情前水準。

「電腦及資訊服務業」第1季營業額1299億元，為歷年同季新高。其中電腦程式設計業受惠系統整合服務，以及資安、雲端儲存等需求增加，累計960億元，年增11.2％，比去年Q1多出近百億。資訊服務業因拍賣平台網站管理業者拓展服務及推出多元化促銷活動，帶動抽成營收成長，加以代客處理電子資料等業績攀升，也有340億元，年增18.8％。

「專業技術服務」第一季業營業額812億元，也是歷年同季新高，不過年增幅1.9％，不如電腦及資訊服務業。其中管理顧問業244億元，年增14.2％，主因企業經營、人力管理及生產顧問諮詢業務提升所致。另受惠展覽活動及室內設計承攬業務增加，專門設計業也較去年同季成長5.5％。攝影業因結婚對數較上年同季增加近1成，挹注婚紗攝影及婚禮錄影業績營收成長，營業額來到20億元，小增2.9％。

但是廣告業及市場研究業就相對黯淡，受到房市景氣降溫拖累，相關戶外、平面及網路媒體行銷等廣告量下降影響，Q1累計業績僅354億元，年減6.7％。雖然比2020、21年好，可與疫情前2019年第一季的350億相若，顯示去年疫後復甦力道又吐了回去。

「租賃業」方面，第一季營業額412億元，同樣是歷年同季新高，年增10％。其中機械設備租賃增4.1％，主因辦公事務機器、電力設備及舞台音響設備租用需求升溫；運輸工具租賃業年增12.8％，是因汽機車租賃業者推出優惠方案吸引客群，加上旅遊短期租車服務需求提升；個人及家庭用品租賃業在宴會用品器材、家庭用品及禮服出租業績成長下，營業額20億元，也較去年同季增5％。