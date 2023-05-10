一名網友在交友軟體上遇到一名43歲護理師，對方開出條件「薪水沒10萬以上別找我，因為我想條件相同的人一起過下輩子」，讓他納悶；不少網友認為護理師薪資行情沒有這麼好，也有人推測女方有其他收入來源，「想找比自己能力好一些的不為過啦」、「也許年薪平均下來就有月入10萬啦」。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他日前在交友軟體上看到一名43歲女子的自我介紹欄寫著「我是護理師，放假時喜歡旅遊，到處吃美食，真心想找脾氣好能相處舒服的朋友一起快樂的生活」，女子自稱離婚有孩子，還說「薪水沒10萬以上也別找我，因為我想條件相同的人一起過下輩子，每天開心無憂的過生活」。

原PO納悶說「好奇是怎樣的護理師薪資有這麼好行情」，認為該女子要求對象月薪需10萬以上，因為「（雙方）條件相同」，讓他相當驚訝；其他網友留言「恭喜賀放生」、「孩子，人的收入來源不是只有靠月薪，更別說是個43歲的人」、「護理長可能都沒有10萬，護理師有嗎」、「如果是私人企業的專屬護士，是有到這個行情」、「就算是ICU護理師，薪資也沒有那麼高」。

也有網友說「現在護理師的薪資行情早就節節上升、門外漢才會po這種東西」、「一堆酸葡萄仔，搞不好人家還有房租收入、股票、基金之類的被動收入啊」、「如果有包夜班一個月5.6萬，想找比自己能力好一些的不為過啦」、「也許年薪平均下來就有月入10萬啦」。